Atleta Ana Paula conquista 4º lugar geral no GP Extreme Triathlon Florianópolis

Ana Paula de Oliveira, atleta da Benefit Natação de Araucária, participou no domingo (29/09), do GP Extreme Triathlon Florianópolis, realizado na praia de Canasvieiras. Esta é uma prova de triatlhon tradicional da região, que contou com as distâncias GP Extreme – 1000m de natação no mar, 100km de ciclismo e 10km de corrida; GP Sprint – 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida; e GP Super Sprint – 300m de natação, 10km de ciclismo e 2,5km de corrida. Ana conquistou o 4º lugar geral feminino, na maior distância, a Extreme.

Segundo a atleta, a prova estava muito desafiadora, devido ao vento forte que deixou o mar muito agitado, elevando bastante o grau de dificuldade do nado e da navegação. “No pedal enfrentamos rajadas de até 35km/hora, o que nos obrigou a fazer mais força para manter o desempenho, sem contar o calor que pegou bastante na hora da corrida, porém fizemos uma prova incrível”, contou Ana.

Edição n.º 1435.