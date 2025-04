Atleta Ana Paula é vice-campeã Amadora Speed Sprint no SESC Triathlon Caiobá

Atleta da Academia Benefit de Natação, Ana Paula de Oliveira participou do SESC Triathlon Caiobá no domingo (23/03) e foi vice-campeã na categoria, a Amadora Speed Sprint, que contou com 750 metros de natação no mar, 20km de ciclismo e 5km de corrida. Esta foi a 36ª edição da prova, conhecida como a mais antiga e ininterrupta no Brasil, e reuniu atletas profissionais e amadores de diversos países e estados brasileiros.

“É uma das provas mais importantes da região, devido a sua organização e disputa por vagas na inscrição, pois são disponibilizadas 1500 vagas e esse ano elas se acabaram em menos de 5 minutos. Neste ano fomos agraciados com um tempo maravilhoso, sem chuva, que proporcionou um grande espetáculo para todos os atletas”, comentou Ana.

Segundo ela, o SESC Triathlon Caiobá é uma prova extremamente disputada e o mais importante para ela não foi a premiação, mas a oportunidade de competir juntamente com os irmãos Ricardo e Flávia. “Foi um triathlon em família e fico emocionada em dizer que sempre fui muito inspirada por eles a entrar para esta modalidade”, relata.

Também participaram da prova, na categoria Revezamento Misto, os atletas Delso Luz, Josiane Luz e João Carlin Padilha, que concluíram todos os desafios.

Edição n.º 1458.