Atleta araucariense coleciona medalhas em campeonatos de jiu-jitsu

A atleta araucariense de jiu jitsu Julia Sizenando, de 11 anos, conquistou medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que aconteceu recentemente, em Barueri – SP. A atleta, que iniciou sua carreira no início do ano passado através da equipe SMEL e da Mitra Araucária, já coleciona muitas conquistas na modalidade, e somente durante os primeiros meses de 2023, ganhou três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Julia conquistou ouro dentro e fora do Paraná. Em Santa Catarina ela garantiu ouro na primeira e segunda etapa do Campeonato Mormaii de Jiu-jitsu, que aconteceram respectivamente em Balneário Camboriú e Blumenau. Já entre as premiações paranaenses, além da que ela conquistou no último fim de semana de março, ela foi ouro na Copa Paraná e prata no Campeonato Paranaense.

Em pouco tempo de carreira a atleta vem ganhando seu espaço e se destacando no cenário esportivo. Ela ainda vai participar de outras competições durante o ano e todos estão na torcida para que ela traga cada vez mais medalhas para o munícipio.

Nina Santos.

Edição n. 1362