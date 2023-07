Atleta da Equipe Rodrigues completa Ultramaratona de 235km

Correr uma maratona (42k) é um desafio para atletas bem preparados. Imagine então correr 235k. Foi isso que o atleta araucariense Alessandro Rodrigues da Silva fez. Ele participou da Ultramaratona dos Anjos Internacional UAI, na cidade de Passa Quatro, estado de Minas Gerais, que aconteceu nos dias 7, 8 e 9 de julho, e concluiu o longo percurso com sucesso.

O atleta já sabia das dificuldades que teria que enfrentar na ultramaratona, por isso se preparou durante seis meses. “A altimetria total da prova foi de aproximadamente 5.760m, com terrenos acidentados, isso sem contar as condições climáticas, frio durante a noite e calor durante o dia. Como minha categoria na prova era sem apoio (survivor), umas das dificuldades foi ter que levar todo o material de sobrevivência como agasalhos, comida, primeiros socorros. Só a mochila pesava cerca de 7kg”, relatou.

Alessandro largou no dia 7, às 8h e concluiu o percurso no dia 9, às 15h42. Para ele, esta foi uma prova de extrema dificuldade, onde o atleta realmente precisa estar bem preparado. “Houve muitas desistências ao longo do caminho, mas como eu estava treinado e focado, em nenhum momento pensei em desistir. As dores nas pernas, principalmente tornozelo e joelho, eram quase insuportáveis, e com surgimento de bolhas nos pés, se tornou uma prova árdua, porém eu já tinha em mente que isso poderia acontecer e com meu kit de primeiros socorros fiz os devidos cuidados e segui em frente, firme e forte”, comemorou o atleta.

Edição n.º 1371.