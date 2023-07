Atleta da Equipe Rodrigues venceu os obstáculos da Ultra Praias Paraná

O Fábio Pereira Sobrinho, da Equipe Rodrigues, participou da prova Ultra Praias, que aconteceu no sábado (24/06), em Guaraguaçu, no Morro do Boi, em Caiobá. Ele foi o 10º colocado geral e 1º na categoria 30/39 anos, no Duathlon Solo. A Ultra Praias Paraná é uma prova de corrida e de ciclismo realizada em terreno misto, com passagens por asfalto, areia, trilhas, riachos e praias.

Fábio correu 13km, enfrentando pontos alagados entre o 7º e o 10ºkm. Ele relata que o trajeto foi pesado, tinha muito barro e mata fechada. Na primeira transição corrida/bike ele pedalou 55km, iniciando nas trilhas de Shangri-lá, passando pelas praias, beira mar de Pontal, Praia de Leste, Matinhos e finalizando em Caiobá. Depois correu mais 5km na areia da praia para finalizar o duathon.

“Na linha de chegada minhas filhas, minha esposa e meu amigo Odair, que me deu todo suporte durante a prova, me aguardavam. Terminei com muitas dores nas costas, estômago, coxa e uma unha do pé encravada, mas com muita honra, força e superação”, comemorou o atleta.

