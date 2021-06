Atleta de Araucária cria frase motivacional que vai estampar camisetas

Camiseta estampa frase da Rosinha Garcia. Foto: divulgação

Rosinha Garcia, conhecida na cidade pelo seu desempenho como atleta, se destaca novamente, desta vez por frases criadas para incentivar outras pessoas. Ela e seu marido mantém um grupo de corrida e outro de bikes, sempre com foco em incentivar a prática de atividades físicas. Rosinha posta diariamente, frases incentivadoras nas redes sociais, e atendendo pedidos dos amigos que a acompanham, recentemente criou o perfil no Instagram: Seudiaemversos, com foco em disseminar mensagens de otimismo.

O destaque da semana foi a frase “Correr é a resposta, não importa a pergunta”, que ficou em 2º lugar entre centenas de outras frases que participaram de uma disputa promovida pelo canal do youtube “Momento Corrida”. A frase estampará uma série de camisetas que serão distribuídas em todas as regiões do país. A mesma frase foi utilizada como base para a produção do vídeo motivacional “Correr para Pensar”, no canal dos organizadores (https://www.youtube.com/watch?v=6QJRseKkDZw). Foram seis frases selecionadas pela organização para a disputa final, e destas foram eleitas as duas primeiras, por votos em redes sociais.

“Rosinha é uma incentivadora, sempre pensando em como ajudar outras pessoas a se movimentarem. Ela prefere o estilo correr apenas para ser feliz ao invés de ser competitiva”, comenta Lucas Garcia.

Em outra ocasião Rosinha teve a frase “Quem corre com o coração sempre será um campeão”, estampada na camiseta da meia maratona de São José dos Pinhais. “As mensagens são postadas todos os dias, desde o início do ano, e temos um projeto bem legal que será executado no término de 2021”, complementa Garcia.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021