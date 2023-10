Atleta Fabi Mello é vice campeã paranaense de Powerlifting

A atleta araucariense Fabi Mello viveu um momento especial na sua estreia em uma competição de Powerlifting, ela foi vice-campeã no Campeonato Paranaense da modalidade, realizado entre os dias 12 a 15 de outubro, em Curitiba.

Fabi começou a treinar em março e inicialmente não tinha pretensões de competir este ano, porém em julho decidiu que iria participar desse campeonato, fez a inscrição, treinou pesado e deu o seu melhor no palco.

“Sou estudante de educação física e treino musculação, conheci o Powerlifting através da minha treinadora Paula Borges, que é de Minas Gerais, ela foi muito importante na minha preparação. Me incentivou a entrar para esse mundo e eu fiquei apaixonada”, conta a atleta, que treina nas academias HD Fitness e CT Daniel Moreira.

Para quem ainda não conhece, o Powerlifting é um esporte de força, cujo objetivo é fazer a maior carga em apena um movimento e uma repetição, nos seguintes exercícios: agachamento, supino e levantamento terra. “Cada atleta tem direito a três pedidas em cada um deles e vence quem consegue a maior carga válida somada das três pedidas de cada exercício. O atleta com maior peso levantado é o campeão, seguido do vice e do terceiro lugar”, diz a atleta.

Edição n.º 1385