Atleta Lambari conquista o 2º lugar na prova Discover Trail

O atleta José Roberto Lambari foi o 2º colocado na categoria 60 anos ou mais na prova Discovery Trail, realizada no domingo (04/06), na cidade de Bateias. Ele enfrentou uma corrida cheia de obstáculos, com muitas subidas, rios pedras, trilhas e lama, tornando o trajeto de 6Km ainda mais difícil.

“Tinha um morro de 1km que só foi possível subir caminhando, foi muito cansativo, mas valeu o sofrimento porque no final consegui chegar em 2° na minha faixa etária”, disse. Segundo Lambari, também representaram a equipe araucariense Amigos do Parque os atletas Mariana e Rubens, que apesar da excelente prova, não conseguiram pódios. Gostaria de convidar todos aqueles que desejam ter mais qualidade de vida a virem treinar conosco. Com certeza receberão dicas valiosas para praticar uma atividade com segurança”, comentou o atleta.

