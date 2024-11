Atleta Lambari conquista pódios em corridas da Guarda Municipal

O atleta veterano José Roberto Lambari conquistou pódios em duas corridas distintas da Guarda Municipal. A primeira delas foi a da GM de Araucária, realizada no dia 26 de outubro, onde ele foi vice-campeão na faixa etária 65/69 anos, no percurso de 5 km. A segunda corrida foi a da GM de Fazenda Rio Grande, e dessa vez ele ficou em 1º na mesma faixa etária.

Lambari avisa que não encerrou sua participação nas provas de 2024, ele ainda tem quatro desafios pela frente: Corrida Caterpillar em Campo Largo, no dia 10/11; Corrida dos Bombeiros em São José dos Pinhais, no dia 20/11; Corrida da Unifacear, no dia 01/12; e uma Trail no Recanto das Pedras na Lapa, no dia 15/12.

“Este ano participei de 22 provas até agora, na faixa etária dos velhinhos, em cinco delas cheguei ao pódio em 1° lugar, em seis corridas fiquei em 2°, em quatro conquistei o 3º lugar, em três provas fiquei fora do pódio e quatro provas foram beneficentes, entre elas a corrida em prol do Hospital Erastinho. Finalizo com essas quatro provas que farei entre os meses de novembro e dezembro. Depois é só curtir as férias e me preparar para 2025. Tudo isso com a ajuda de Deus, pois sem ele não fazemos nada!”, afirmou o atleta.

