Atleta Lambari encerra o ano de competições com mais um pódio de 1º lugar

Um ano cheio de competições e de pódios conquistados. Este foi o saldo do atleta araucariense José Roberto Lambari em 2024. Ele encerrou a temporada de provas no domingo (15/12), com a conquista de troféu e medalha de 1º lugar na categoria 60 anos acima, na Trail In Motion, realizada no Recanto das Pedras, na Lapa. O percurso percorrido por Lambari foi de 11 km.

“Foi uma prova com trilhas pesadas, muita água, barro, pedra e corda para ajudar nas partes mais pesadas. Foram 11kms de pura adrenalina e a chuva que caiu durante a semana deu um tempero diferente nas trilhas e brejos, tanto que hoje estou depenado, mas cacarejando”, brincou o atleta.

Do Grupo Amigos do Parque também participaram da corrida os atletas Mariana, que ficou em 6° na faixa etária de 50 a 54 anos, no percurso de 6 km; e Rubens, que fez sua primeira corrida longa (11 km) e se saiu muito bem, ficando em 5º lugar na faixa etária de 55 a 59 anos.

“Este ano foi muito proveitoso, participei de 27 provas, correndo em pistas de asfalto, trilhas e montanhas. Conquistei 6 troféus e medalhas de ouro, 6 de prata, 6 de bronze, e em 9 corridas eu não estive presente no pódio. Por ser esta prova de domingo a última do ano, quero aproveitar para agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, me acompanharam em 2024. Espero que estejamos juntos em 2025. Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos!”, agradeceu Lambari.

