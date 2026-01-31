Começar a temporada de provas de corrida já conquistando um pódio, não é nada mal! Que o diga o atleta José Roberto Lambari, que foi o 2º colocado na categoria 65/69 anos da III Trail Run Mandirituba, prova que teve um percurso de 5km e foi realizada no domingo, 25 de janeiro.

“Foram 5km de muitas trilhas, lama, rio e estradão, um trajeto desafiador, cada metro poderia ter uma surpresa e tirar o competidor da brincadeira. No entanto, o tempo ajudou, porque não estava tão quente”, disse o atleta da equipe Amigos do Parque.

Lambari acrescenta que conseguiu administrar bem a prova, seguindo o que treinou nas trilhas do Parque Cachoeira. “Fiz tudo certo, porém o Alberto Almeida, que é da minha equipe, foi o 1º colocado na categoria. Estamos na mesma categoria, mas ele é um atleta bem mais novo e me força a aproveitar melhor os treinos”.

Em 2025, Lambari totalizou 219 quilômetros de provas, entre percursos de 5, 6, 8, 10 e 12kms. “Foi uma ótima quilometragem percorrida, isso sem contar os treinos”, brincou.

Edição n.º 1500.