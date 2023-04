Atleta Lambari sobe no pódio da corrida Trail In Motion

José Roberto Lambari, da equipe Amigos do Parque, perdeu a conta de quantos troféus já acumulou ao longo da sua carreira de atleta. Ele, que começou a correr após abandonar o vício do cigarro, tem levado o nome de Araucária a todas as cidades por onde compete, sempre conquistando títulos.

Recentemente participou da corrida Trail In Motion, no município de Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba, e ficou em 1º lugar na categoria 60 anos ou mais. “Eu corri 11km e graças a Deus consegui subir no lugar mais alto do pódio e também fiquei em 17º na classificação geral. Foi um trajeto bem complicado, com muitas passagens por dentro de rios, algumas pedreiras e outros obstáculos que causam adrenalina nesse tipo de prova. Não é uma prova de velocidade, é uma prova técnica e resistente, exige coragem e uma pitada de loucura”, disse o atleta.

Além de Lambari, também representaram a equipe os atletas Rubens, 2º colocado na categoria 50 a 59 anos – 11km; Alberto Almeida, em 1º na categoria 60 ou mais – 6km; e Mariana, que também correu 6km.

Edição n. 1360