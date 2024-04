Atleta Lambari une sua paixão pela corrida a causas sociais

Um grande atleta corre pelo troféu, pela medalha, pelo prêmio em dinheiro, mas acima de tudo, corre por uma boa causa.

José Roberto Lambari que o diga, ele participou no último domingo, 14 de abril, da Corrida Beneficente da APAE, no Parque das Águas, em Pinhais, e disse ter concluído a prova com sentimento de dever cumprido.

“Corremos debaixo de muita chuva e não tinha premiação por faixa etária, mas pra mim foi como um treino de luxo, porque sei que esta corrida ajudou muitas crianças e jovens que precisam. Também vi muitas mães empurrando seus filhos nas cadeiras de rodas, e eles na maior alegria, então isso pra mim valeu mais do que um troféu ou uma medalha”, declarou.

Motivado por este mesmo sentimento, Lambari irá participar de mais uma prova beneficente, a Corrida Solidária do Amor, que será realizada no próximo domingo (21), em Colombo. O valor arrecadado com as inscrições da prova será revertido para a compra de cestas básicas para atender famílias necessitadas.