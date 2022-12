Atleta Lambari vence a 3ª etapa da corrida Trail In Motion

O atleta José Roberto Lambari encerrou sua participação em corrida este ano com uma medalha de ouro, conquistada na 3ª etapa da corrida Trail In Motion 2022, realizada no domingo (11/12), no Crozetta Park Cross, em Campina Grande do Sul. Representando a equipe Amigos do Parque, ele correu na categoria 60 anos ou mais, no percurso de 10km.







Além dele, outros seis atletas de Araucária participaram da prova, sendo mais três da mesma equipe que Lambari, dois da Equipe Rodrigues e um sem equipe. No percurso de 10km, Márcio Estimiano ficou em 4° (40-44anos), Edemilsom Soares em 5° (50-54 anos) e Ivanildo da Silva em 1° (50-54 anos). No percurso de 5 kms o 1° colocado foi Alberto Almeida (60 anos +), Roberval 3° colocado (50-54 anos) e Mariana Slonik em 5° (50-54 anos).

“Essa pra mim foi a última do ano e agora vou me preparar para 2023. Tenho projetos de participar mais de corridas de trilhas, bem cascudas mesmo, e a primeira será a Discover, no dia 22 de janeiro, em Palmeiras. E vamos de aventura!” disse Lambari.

Foto de: Divulgação.