Atleta Márcio Castro se prepara para encarar seu primeiro duathlon na praia de Caiobá

O araucariense Márcio Castro dos Santos, da Equipe Rodrigues, está se preparando para encarar mais um desafio na sua carreira de atleta. Com uma experiência de seis anos nas pistas, ele fará sua primeira prova de duathlon, durante o 18º Circuito de Triathlon 2023 – Edição Primavera, que será realizado no domingo (22/10), na Praia Mansa de Caiobá, em Matinhos.

Márcio terá que completar uma prova que compreende 5km de corrida, 20km de bicicleta e mais 2,5km de corrida. Ele disse que está ansioso com a prova e espera conseguir um bom resultado. “Como é tudo novo pra mim, não consigo mensurar tempo, a ideia é vencer meus limites e me divertir, independentemente do resultado”, afirma.

Em 2016 Márcio iniciou no atletismo, fazendo corridas de rua, e em 2017 participou da sua primeira prova, o Desafio Manoel Ribas, depois não parou mais. “Já participei da Trail Run, da São Silvestre em São Paulo e também de algumas provas de ciclismo, tanto de Montain Bike quanto de Speed. Agora estou realizando um sonho, com apoio da Equipe Rodrigues e com o patrocínio da empresa onde trabalho, a Greif Embalagens Industrial do Brasil Ltda, que é a participação do duathlon em Matinhos”, comenta o atleta.

