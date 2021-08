Atleta que ficou entre a vida e a morte se recupera e quer retomar carreira esportiva

Claudemir é um guerreiro, venceu a luta contra a morte e quer voltar com tudo às pistas. Foto: divulgação

Mais de 100 pódios conquistados desde que começou a correr, em 2014. Foi o início de uma luta contra a balança e os 90 quilos que havia acumulado, além de um quadro de depressão, situações que representavam ameaças à vida. Este foi o início de uma nova vida para Claudemir Soares da Silva, 46 anos, que venceu a obesidade e a depressão, através do esporte. Mas engana-se quem pensa que esta foi a maior vitória na vida do atleta. No dia 14 de julho Claudemir novamente se viu diante de uma ameaça à vida. Ele estava na aula de natação, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória. Foram 46 minutos sem sinais vitais, 46 minutos de trabalhos intensos até sua reanimação. Os primeiros 15 minutos foram cruciais, com manobras de reanimação feitas pelos professores da academia, até a chegada do SAMU.

O esforço dos socorristas para trazê-lo à vida foi intenso e no momento em que eles estavam prestes a desistir, pois muito tempo havia se passado, Claudemir finalmente retornou. “Dali em diante ele começou uma intensa batalha pela vida. Foram 23 dias internados na UTI do Hospital do Rocio, em Campo Largo, com diagnósticos nada favoráveis. A cada visita médica era uma pancada mais forte, mas estávamos sempre colocando nas mãos de Deus e tínhamos a certeza da cura, certeza que Deus iria entrar com providências. Para a medicina não tinha jeito, meu marido iria ficar com graves sequelas neurológicas devido ao tempo que ficou sem sinais vitais”, relatou a esposa Silvana.

Segundo ela, desde que adotou hábitos de vida saudáveis, o marido se cuidava bastante e estava sempre com todos os exames em dia, tinha uma vida dedicada aos esportes entre eles a natação, o ciclismo e o atletismo (corrida de rua), ainda assim sofreu um mal súbito, que pegou a todos de surpresa. Claudemir é atleta de corrida da Equipe Rodrigues e pratica ciclismo na equipe Araubrothers.

“O tempo todo cremos e buscamos força em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo e ele nos atendeu. Não só curou o Claudemir como devolveu ele intacto, sem nenhuma sequela. Deus me prometeu e cumpriu e após 30 dias de internamento e de luta, meu marido voltou para casa. Podemos dizer que ele nasceu de novo”, disse Silvana.

Claudemir teve alta no dia 14 de agosto e foi recebido com muita festa e alegria por amigos e familiares. “Creiam de coração, orem e entreguem a Deus as suas angústias e ele fará o impossível acontecer. Esse é o nosso milagre! Esse é o fruto de nossas orações!”, comemorou a esposa. Ela agradeceu a todos que acreditaram e se colocaram em orações e apoiaram a família a todo momento. “Agradeço a toda a equipe da academia de natação Benefit, aos professores Andreia, Alan e Maraina que fizeram de tudo para manter os sinais vitais até a chegada do SAMU, aos socorristas que não desistiram do Claudemir. Gratidão a todos. Vivenciamos o milagre!”.

Atualmente o atleta da Equipe Rodrigues se recupera e em breve, conforme adiantou a esposa, deverá retomar as corridas, o ciclismo e a natação. “O médico disse que a vida dele vai continuar igual”, comentou Silvana.

