Atletas de Araucária com mais de 60 anos brilharam na 18ª edição dos Jogos da Integração do Idoso (JIIDOs), que chegou ao fim nesta semana, em Guaratuba e Pontal do Paraná, no litoral do Paraná. O destaque foram os grandes resultados obtidos pelas mulheres araucarienses, que conquistaram o vice-campeonato no Vôlei de Praia e no Handebol, além do 3º lugar na Dama e 4º lugar na Peteca. A delegação de Araucária foi acompanhada pela equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

Com organização do Governo do Estado, os jogos tiveram mais de 2,4 mil participantes que disputaram as modalidades de Basquetebol Relógio, Peteca, Handebol Zona, Vôlei Câmbio, Vôlei no Escuro, Vôlei de Praia, Tênis de Mesa, Dominó, Dama e Xadrez.

Além de estimular a prática de atividades físicas, o evento é também uma oportunidade de promover o bem-estar por meio da integração e amizade entre os participantes. A programação dos jogos incluiu bailes voltados para essa confraternização.

Atletas 60+ de Araucária conquistam bons resultados nos Jogos da Integração do Idoso 1

Principais resultados de Araucária

Peteca feminino (4º lugar)

Vôlei Escuro feminino (6º lugar)

Basquete feminino (8º lugar)

Dominó masculino (8º lugar)

Dominó feminino (10º lugar)

Tênis de Mesa masculino (10º lugar)

Dama feminino (3º lugar)

Dama masculino (5º lugar)

Xadrez feminino (10º lugar)

Vôlei Câmbio masculino (10º lugar)

Vôlei de Praia feminino (2º lugar)

Handebol feminino (2º lugar)

Edição n.º 1441.