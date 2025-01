Atletas araucarienses comemoram o encerramento de 2024 na 99ª edição da São Silvestre

No último dia de 2024, enquanto o mundo se preparava para celebrar a virada, as ruas de São Paulo foram tomadas por 37.500 atletas de diferentes partes do mundo para a 99ª edição da Corrida de São Silvestre. Entre os mais de 30 mil atletas, cinco araucarienses encararam esse desafio.

Para muitos, a São Silvestre é mais que uma competição, é uma celebração. Marcio Estimiano, que participou pela primeira vez, compartilhou sua empolgação, “já corro há 10 anos, e essa foi minha primeira vez na São Silvestre. Foi uma experiência incrível participar dessa corrida, que reúne atletas do mundo inteiro. Cada quilômetro foi sensacional, e a energia das pessoas nas ruas é contagiante. Já estamos planejando participar novamente este ano, pois será a 100ª edição da prova. Com certeza, a festa será ainda maior!”

A atmosfera da corrida, marcada pela energia das arquibancadas naturais formadas pelas ruas paulistanas, é um dos aspectos que tornam a prova única para Edmilson Morais, veterano da São Silvestre, que também faz parte da Equipe Rodridgues.

“Essa foi a minha terceira São Silvestre, e a cada edição a emoção é ainda maior. Parece mágico! A sensação de estar na Avenida Paulista é indescritível. Essa é uma corrida diferente de todas as outras. Todo corredor precisa fazer a São Silvestre pelo menos uma vez na vida, independentemente do tempo que faça. O mais importante é ser feliz e aproveitar cada momento.”, afirmou o atleta.

Enquanto para alguns foi o início de uma nova tradição, para outros a corrida representou um retorno emocionante. Josiane Cortes, esposa de Edmilson, que enfrentou um período longe do esporte, celebrou sua participação. “Corro desde 2009 e sou atleta da equipe Rodrigues. Já fiz quatro maratonas e essa foi minha quinta São Silvestre. Após ficar um ano e meio sem correr devido a problemas de saúde, voltei aos treinos há seis meses. Não fiz um bom tempo, pois o começo sempre é difícil, mas foi muito gratificante participar da prova e, principalmente, concluí-la. Minha paixão é correr, e estar na São Silvestre reforçou esse amor.”, afirmou a atleta.

Além dos atletas da Equipe Rodrigues, o casal Marcus e Soeli Matozo finalizarem o ano cumprindo uma tradição: competindo na São Silvestre. Sendo essa a 7° participação do professor Marcus e a 6° da Soeli.

Para o casal, as férias se iniciam com a São Silvestre, e eles que mal voltaram da competição, já estão de olho na próxima edição. “Para 2025, a previsão é 50 mil pessoas, porque será a edição de número 100, será uma São Silvestre especial, e vamos nos preparar para estarmos lá, representando nossa cidade.”, afirmou o professor Marcus.

Edição n.º 1447. Nina Santos.