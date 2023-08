Atletas araucarienses do Karatê, Judô e Ginástica Rítmica trouxeram muitas medalhas para a cidade

Os atletas de Araucária estão cada vez mais empenhados em trazer medalhas para a cidade, principalmente os atletas mirins. Nos últimos dias tivemos vencedores nas equipes de Karatê, Judô e Ginástica Rítmica.

O Karatê deu um show na 2ª etapa do Campeonato Paranaense, em Paranaguá. A delegação de Araucária levou 60 atletas, e segundo a Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), foram conquistadas 14 medalhas de ouro, 12 de prata e 12 de bronze. No sábado (12/08) foram realizadas as disputas dos mais novos, enquanto no domingo (13) os adultos dominaram os tatames.

Os pequenos atletas das categorias sub13 e sub15 do Judô fizeram história na etapa do Circuito Paranaense, em Ponta Grossa, no último sábado (12). Ao total, 14 atletas competiram, resultado em 6 medalhistas e mais 2 disputas de medalhas, além da soma dos pontos para o ranking estadual. A equipe conquistou 2 pratas (Alex de Paulo — sub13 — 31 kg / Alfeu de Paula — sub15 — 45 kg), 4 medalhas de bronze (Emanuele Cena — sub 13 — 42 kg / Nicoly Schnorr — sub15 — 70 kg / Pedro Pereira — sub15 — 66 kg / Davi Salvani — sub15 — 40 kg), e duas colocações no 5° lugar com Juan de Lima e Rafaela Vieira.

Já as ginastas conquistaram medalhas no Campeonato Paranaense de GR Pré-Infantil e Infantil, em Cascavel. Ao todo a competição reuniu 50 atletas de 18 clubes. Emanuelly Sista, do Infantil Nível 2, conquistou o 3° lugar do Geral, 3° lugar em Mãos Livres e 4° lugar com a Bola. Já Isabela Baja, do Pré-Infantil Nível 2, ficou com a 3° colocação em Mãos Livres e 9° em Geral, somando as notas de Corda e Mãos Livres. Também teve a Sofia Olegar, de 8 anos, que competiu na categoria Infantil Nível 3 e conquistou o 5° lugar com aparelho Corda. A ginasta Amanda foi em 12° na classificação geral e Julya em 14° lugar.