A largada da etapa curitibana de uma das maiores competições de triatlo do mundo, o Ironman 70.3 2026, será no Parque Passaúna, em Araucária, que vai abrigar a prova de natação. De lá, os competidores sobem nas bikes e seguem para Campo Largo, em um trajeto que inclui a Rua Dr. Valério Sobânia, a Avenida das Araucárias, a Avenida dos Pinheirais e a PR-423, até o acesso à BR-277.

A competição será no dia 08 de março e tem araucariense nessa disputa: João Carlin Padilha, Ana Paula de Oliveira e Delso José Luiz. O trio vem mantendo uma rotina pesada de treinos e esta semana chegou ao pico desse ciclo. “Treinamos todos os dias, nas segundas, quartas e sextas praticamos natação e corrida, nas terças e quintas pedalamos, e aos sábados e domingos fazemos as transições de natação na represa, bike e depois corrida. “Hoje mesmo nadamos 2km na represa onde será a prova, depois pedalamos 50km e em seguida corremos 18km”, disse Carlin.

Ele conta que a prova será um ‘Meio Iron’, composta por 1,900km de natação, 90km de bicicleta e 21km de corrida. “A natação será na represa, onde faremos a T1 – transição para bike, saindo da represa até Campo Largo e chegando ao Parque Barigui, onde faremos a T2 – transição para corrida dentro do parque. Será a prova mais dura da marca Ironman, devido à dificuldade de altimetria da bike, pois geralmente essas provas são realizadas apenas em percursos mais planos. Mas estamos treinando incansavelmente e confiantes que temos condições de alcançar ótimos resultados”, declarou.

