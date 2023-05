Atletas conquistaram pódios em corridas realizadas no Dia do Trabalhador

O feriado do Dia do Trabalhador (1º de maio), não foi de descanso para um grupo de atletas araucarienses. Eles participaram de várias provas tradicionais de corridas dos estados do Paraná e Santa Catarina e conquistaram pódios. Evandro de Lima foi o 2º colocado geral – percurso de 5km na 53ª Corrida Wilson Buch, realizada em Mafra (SC). Alexandre Fischborn foi o 2º na categoria 40 a 49 anos nos – 10 kms, Bruno Soares ficou em 1º na categoria 16 a 20 anos – 10 kms e Claiton Reinbold ficou em 5º na categoria 50 a 59 anos – 10km.

Em Arapoti, interior do Paraná, Marcos Antônio Teixeira conquistou o 1ª lugar geral nos 10 km da Corrida Rústica Capal Cooperativa. Ainda no interior paranaense, na cidade de Jaguariaíva, Eduardo Pereira conquistou o 2º lugar geral nos 10 km da Corrida Rústica do Trabalhador.

“Somos um grupo de amigos que se reúne nas noites, após o trabalho, para treinar forte e ir em busca de boas colocações em provas tradicionais. Nossos treinos acontecem na pista do CSU e também pelas ruas de Araucária”, diz Evandro.

Parte dos atletas araucariense que disputaram corridas no Dia do Trabalhador.

Edição n. 1361