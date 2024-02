Atletas da Archelau Team garantem pódio no GPXExtreme de Triathlon

Os atletas Ana Paula de Oliveira e João Carlin Padilha, da equipe Archelau Team, participaram domingo, 18 de fevereiro, do GPX EXTREME, prova de Triathlon realizada em Penha/SC. A competição contou com a Long Distance na modalidade Half, ou seja, foi uma prova composta por 1900 metros no mar, 90km de bike e 21 km de corrida, distância considerada um “Meio Iron”. Ana Paula ficou em 3º na classificação geral do Feminino e Carlin ficou em 3º na categoria 55/59 anos.

A competição impôs uma dificuldade extrema aos competidores, por conta das condições climáticas. Choveu muito na natação e no ciclismo eles tiveram que pedalar em um asfalto com muitas poças e buracos. Na corrida a situação foi ainda pior, o sol escaldante exigiu esforço redobrado. “Quase fomos cozidos a vapor, porém ainda conseguimos excelentes resultados”, disse Ana Paula, que também aproveitou para fazer uma prova treino em preparação ao grande desafio que ainda irá enfrentar. “Estou me preparando para algo ainda maior, o IRON FULL, onde as distâncias dobram em cada modalidade. Essa prova acontecerá em 19 de maio deste ano”, completa.

Ana Paula agradece os patrocinadores Benefit Natação, Manzatti Bikes, Boteko do Tico, Churrascaria Cristal, Grão Pará, Archelau Team, Rockfeller Idiomas, Kilder Bier, Karatê Padilha, Mulheres do Brasil e Atacadão do Suplemento. “Agradeço em especial ao meu treinador RFTriathlon, que não mede esforços para fazer dos nossos sonhos, o sonho dele. Vamos com tudo!”, promete Ana.

Edição n.º 1403