Atletas da Equipe Archelau venceram os desafios da Sesc Triathlon Caiobá

Durante a 34ª edição da prova Sesc Triathlon Caiobá, realizada no domingo (12/03), na Praia Mansa de Caiobá, os atletas da Equipe Archelau mostraram que encaram qualquer desafio. A prova mais tradicional da região contou com aproximadamente 1.500 participantes inscritos e teve um percurso dividido em 750m de natação no mar, 20km de ciclismo e 5km de corrida.

Foi uma prova bem rápida e desafiadora e nessa edição a equipe araucariense se destacou com alguns atletas estreantes. Dayane Henkel ficou entre os Top 10 da sua categoria e Kasten Bento também se saiu muito bem. Além deles, o Iron Man Fabio Turra conquistou o 7º lugar na sua categoria, João Carlin Padilha apresentou um excelente desempenho e Ana Paula de Oliveira infelizmente não conseguiu completar a prova, pois teve um acidente no mar. “Meus óculos quebraram e fui impedida de continuar a prova, mas como desistir nunca é uma opção, já estou inscrita para um super desafio que será o TH3 Tri Hard 2023, novamente na Praia Mansa de Caiobá. Essa prova irá aumentar consideravelmente o grau de dificuldade, pois o percurso é uma espécie de meio Iron, com 1900m de natação, 90km de ciclismo e 21km corrida. Estou treinando pesado e pretendo me superar em mais esse desafio”, disse a atleta.

Edição n. 1354