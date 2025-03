Atletas da Equipe Rodrigues completaram com sucesso duas meias maratonas com sucesso

Três atletas da Equipe Rodrigues participaram de duas meias maratonas no domingo (09/03, com excelentes resultados. Uma das provas foi a Meia Maratona Ecológica de Camboriú 2025, que teve a atleta Solange no 3º lugar – percurso de 5km, Zenilda campeã da categoria 5km e Hailton campeão da categoria 21km.

“Estou na periodização para a Maratona da Serra do Rio do Rastro 2025, e essa meia maratona já serviu para alinhar detalhes para o grande desafio, que será em maio. Me sinto realizado a cada linha de chegada, levando o nome da nossa equipe e de Araucária para muitas cidades e estados há mais de 20 anos. Amo muito o atletismo e estamos vivendo o melhor momento em nossa cidade, com a possibilidade de ter uma pista exclusiva para prática desse esporte que amamos e que transforma vidas para melhor”, declarou Hailton.

Foto: Divulgação. Atletas da Equipe Rodrigues completaram com sucesso duas meias maratonas.

A atleta Solange Kubrak disse que a meia maratona de Camboriú foi mais uma corrida daquelas que quando o atleta cruza a linha de chegada, se sente orgulhoso e agradecido. “Quando cruzamos a linha também temos a certeza do quanto os treinos realizados foram essenciais”, afirma. Solange ressaltou que a prova tinha várias subidas, exigindo muito dos competidores. “Também tivemos que vencer o calor e o clima muito abafado. E nem dá tempo de descansar tanto, porque já estou treinando para, no próximo domingo (16), correr 5km no Circuito de Corridas Angeloni, que será em Florianópolis”.

MEIA DE CURITA

Ainda no domingo, vários atletas da equipe participaram da Meia Curita Santander 2025, a maior meia maratona da história de Curitiba. A prova contou com a participação recorde de 7,3 mil atletas, disputando provas de 21 km, 10 km e 5 km.

Vitor Marcelo Rodrigues, 39 anos, que trabalha na empresa GPC Química do Thomaz Coelho, registrou sua terceira participação em uma meia maratona. Em 1h33min ele conclui os 21km de uma prova considerada “casca dura”, considerando que a organização mudou o percurso e no final havia muita subida. “Faz exatamente 2 anos que participo dessas provas de rua. Para mim, foi onde tudo começou, já que a minha primeira prova oficial de rua foi uma meia maratona de 21 km”, conta.

Da mesma forma o atleta André Silva de Souza falou que é sempre difícil encarar as ruas de Curitiba. “Esta foi minha sexta meia maratona. Comecei a correr após o excesso de peso, entrei na academia e por incentivo do meu professor, comecei com as corridas de rua. Então meu cunhado me chamou para uma corrida em Curitiba e comecei a gostar mais de ir para as provas. Hoje são oito anos correndo pelas ruas, incentivando as pessoas à prática desse esporte. Mas aconselho que antes de tudo, procure um médico para ver se você está apto a realizar as atividades, e comece aos poucos para não sofrer desgaste e abandonar a academia”, aconselha.

Edição n.º 1456.