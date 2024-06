Atletas da Equipe Rodrigues conquistaram 8 pódios no Circuito Angeloni de Corridas

Atletas da Equipe Rodrigues se saíram muito bem no Circuito Angeloni de Corridas, realizado no domingo, 9 de junho, em Joinville.

Os oito araucarienses competiram nos trajetos de 5 e 10km e todos conquistaram pódios nas suas respectivas categorias, a próxima etapa do Circuito será no dia 21 de julho, em Jaraguá do Sul.

No percurso de 5km, os atletas Meri, Toninho e Eduardo ficaram em 1º na categoria, William em 2º, Evandro e Jocilei em 3º e Sol ficou na 4ª colocação. Nos 10km Leomar foi o 3º colocado na categoria.

“No final de semana eu participei de duas provas incríveis. A primeira foi no sábado (8), o Desafio Volta ao Morro das Pedras Brancas, realizada em Ireneópolis (SC), onde fiquei em 11º lugar geral e 1º na categoria. Foi uma prova de resistência pura. E no domingo eu participei da corrida em Joinville, que foi um sucesso pela organização, e apesar do cansaço do dia anterior, consegui baixar meu tempo”, comemorou a atleta Meri.

O atleta Leomar também elogiou a organização da prova, porém comentou que foi parecida a tantas outras que já participou. “Claro que o percurso ajudou bastante os atletas, por ser quase 100% plano. Os 8 integrantes da nossa equipe pegaram pódios, sendo 7 nos 5km e só eu nos 10km”, declarou.