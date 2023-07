Atletas da Equipe Rodrigues conquistaram pódios na Maratona Internacional de Blumenau

No domingo (23/07) aconteceu a 25ª Maratona Internacional de Blumenau, evento que reuniu mais de 2,8 mil corredores de 14 países.

Sete atletas de Araucária, representando a Equipe Rodrigues, participaram da prova, que contou com três percursos: 5, 10 e 42km.

Nos 5km a atleta Sol foi campeã na categoria e Zenilda ficou em 3º lugar, também na categoria. Nos 10km Maria da Glória conquistou a 4ª posição na categoria. E na maratona (42 km), Hailton ficou em 10º lugar na categoria, fechando a prova com 3h11min8s. “Foi minha terceira maratona, gosto de desafios, pois acredito que dessa forma podemos nos manter motivados e também motivar as pessoas a cuidarem da saúde física e mental. Meu objetivo é fazer uma maratona abaixo de 3 horas, mas sei que não é fácil para um atleta amador como eu. Esta foi minha segunda tentativa, sei que um dia vou conseguir, porque quem acredita sempre consegue. Conto com o apoio dos meus amigos de equipe e da minha família e isso me faz pensar que a conquista irá acontecer logo”, disse Hailton.

Segundo ele, alguns atletas da equipe bateram seus próprios recordes no percurso de 10km, foi o caso do Leomar Gergolt. “Também contamos com a participação nessa prova dos atletas Josimara e Christiano. Todos na nossa equipe estão de parabéns pela dedicação e pelo esforço”, completou.

