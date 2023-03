Atletas da Equipe Rodrigues superaram desafios na Corrida Ponta do Papagaio

As atletas Josiane Morosine e Zenilda Rodrigues venceram os desafios da Corrida Ponta do Papagaio, realizada no domingo (26/02), na cidade de Palhoça, em Santa Catarina. De 15 duplas participantes, elas conquistaram a 7ª posição. “Em janeiro estávamos de férias em Santa Catarina quando um primo meu que mora lá comentou sobre a prova. Então a Josiane me convidou para encarar esse desafio e topei na hora. Não conhecíamos a prova, tanto que inicialmente achamos que seriam 21km, até que um dia antes descobrimos que o trajeto teria 30km. Levamos um susto, porque cada uma teria que percorrer 4,5km a mais do que o previsto, o que também exigiria um esforço maior, já que o trajeto passava por trilhas, águas e praia. No meu caso era algo totalmente diferente do que estava acostumada a correr. Até então eu só participava de provas em asfalto ou estrada de chão”, relata Zenilda.

Segundo ela, as belas paisagens deixaram o percurso mais ameno e nem a quilometragem a mais a fez pensar em desistir. “Foi uma experiência muito boa e agradeço minha amiga Josi por ter me convidado, caso contrário eu não teria tido essa experiência. Nunca tive coragem de fazer uma prova assim e mesmo tendo que correr um percurso maior do que havíamos treinado, isso não tirou o brilho da prova, que foi incrível e maravilhosa e muito bem organizada”, afirma Zenilda.