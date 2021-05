Atletas da Equipe Rodrigues vão correr na Ultra Maratona Morretes Guaraqueçaba

Equipe está treinando duro para fazer a maratona, que exigirá um grande esforço dos atletas. Foto: Marco Charneski

Os atletas da Equipe Rodrigues estão intensificando os treinamentos e se preparando para enfrentar um grande desafio, que acontecerá no sábado, dia 15 de maio. É a Ultra Maratona Morretes Guaraqueçaba – edição 2021, que contará com a participação de sete competidores araucarienses, nos 52km. A prova, que também terá percursos de 105 km e 80 km, será um retorno às competições, que estavam paradas em função da pandemia. Edison Dantas, Odair José Ribeiro, Alessandro Rodrigues, Fábio Sobrinho, Hailton Rodrigues, Eduardo Maia e Josiane Morosini são os representantes de Araucária.

Alessandro diz que está ansioso, já que por conta da pandemia, ele teve dificuldades em manter o preparo físico. “As academias fechadas e as restrições de treinos em local aberto acabaram afetando meu rendimento, mas mesmo com todas essas adversidades, nos momentos mais tensos da crise na saúde, não deixei de treinar em casa e em locais sem circulação de pessoas, como nas estradas da área rural. A bicicleta também foi minha aliada nos treinos”, comentou.

O atleta reforça que está tranquilo em participar desse evento, organizado pela Correr e Nadar, pois sabe que todos os cuidados em relação à pandemia estão sendo seguidos. “Vou participar da minha primeira prova do ano e ainda terei duas provas de longa distância pela frente, os 135km da UAI Ultra dos Anjos Internacional 10 Anos 2021, e os 230km da Cassino Ultra Race 2021. Estou apreensivo nesse retorno às competições, mas também muito focado”, disse.

Josiane, a única mulher na equipe araucariense que irá competir na Ultra Maratona, disse que mesmo na pandemia, em meio a todas as dificuldades, conseguiu manter o ritmo de treinos. “Fico apreensiva porque desde que a pandemia começou, esta será a primeira prova que irei participar. Apesar disso, me preparei bastante e ainda continuo com a preparação, até o dia da maratona. Esta será a minha segunda participação nessa corrida. Estou confiante”, comentou.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1260 – 06/05/2021