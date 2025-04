Atletas da Escola e CT Capoeira Show sobem no pódio em 3 competições

Os atletas da Escola e Centro de Treinamento Capoeira Show estão se destacando nas competições, e nas últimas três que participaram, garantiram pódios. No dia 12 de abril, eles disputaram a Taça Aliança de Capoeira, em Almirante Tamandaré. Os capoeiristas Anthony Miguel (categoria 5/6 anos) e Eliabe foram campeões. Eliabe também foi campeão no Mundial Muzenza Curitiba 2025 e no Desafio dos Campos Gerais, realizados no mês de janeiro e em 5 abril, respectivamente.

A atleta Emanuelle venceu duas competições e na outra ficou em 2º lugar, ela é o destaque no Feminino, categoria 8/9 anos. “O 2º lugar que ela conquistou no Mundial Muzenza Curitiba 2025 serviu de motivação. Tanto que na sequência ela foi campeã no Desafio dos Campos Gerais e na Taça Aliança de Capoeira em Almirante Tamandaré”, afirma o Mestre Canarinho.

O Desafio dos Campos Gerais, Etapa VMB – Volta ao mundo Bambas contou com a participação de 20 cidades. O evento reuniu cerca de 200 atletas de escolas, associações e grupos de capoeira, promovendo um grande espetáculo nas disputas, com jogos cheios de muitas técnicas, incluindo um show nos floreios, saltos e acrobacias, categoria onde contam muito a habilidade e a desenvoltura.

Já a Taça Aliança de Capoeira em Almirante Tamandaré contou com mais de 250 atletas participantes, dos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

“Esses alunos que conquistaram títulos são praticamente iniciantes nas aulas de capoeira, mas se dedicam e fazem aulas todos os dias. Evoluíram muito, pois tem pouco mais de 2 anos de prática”, elogia o Mestre Canarinho.

"Esses alunos que conquistaram títulos são praticamente iniciantes nas aulas de capoeira, mas se dedicam e fazem aulas todos os dias. Evoluíram muito, pois tem pouco mais de 2 anos de prática", elogia o Mestre Canarinho.

