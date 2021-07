Atletas da Rodrigues participam de treinão na região da serra catarinense

Atletas cumpriram o desafio. Foto: divulgação

No último domingo, 18 de julho, os atletas da Equipe Rodrigues cumpriram mais uma etapa do Desafio 100 Dias, lançado no dia 27 de maio. A iniciativa foi criada para movimentar os corredores de rua e prepará-los para superar seus próprios limites. O treinão, realizado na cidade de São Bento do Sul, contou com um percurso de 21 km de estrada de chão, em uma região de serra, conhecida como Caminho das Araucárias. “Os atletas puderam decidir quantos quilômetros queriam percorrer, entre 10 e 21 km. Corremos em meio à natureza, passamos por rios, vilarejos e igrejas antigas e ainda tivemos a oportunidade de conhecer a cultura e a culinária local”, disse Hailton Rodrigues, responsável pela equipe.

Segundo ele, o desafio 100 Dias está dando oportunidade aos atletas de praticarem a corrida e, principalmente, se prepararem para a Maratona de Florianópolis, que será realizada no final de agosto. “Parabenizo todos os atletas pela coragem de encarar os treinos para estarem prontos para o desafio final”, comentou Rodrigues.

Libertador

O atleta Anderson Santos da Silva e a esposa Elenice Augusta Mazur da Silva, participaram juntos do treinão e adoraram a experiência. “Quando o Hailton (Rodrigues) propôs este treino em São Bento do Sul, me senti desafiado a participar. Fui com o intuito de fazer 10km, e rendeu, acabei correndo quase 12km. Tivemos a chance de contemplar a beleza da natureza e matar a saudade de sentir aquela sensação de dever cumprido. O encontro foi muito bom, trouxe um ânimo a mais para a equipe se manter ativa. E ainda contei com o apoio da minha esposa, minha companheira de treinos”, comentou Anderson.

Para o atleta Adrian do Nascimento Gimenez Wascoski, o Desafio 100 Dias vem trazendo muitos benefícios e o ajudando em vários sentidos. “Como não está tendo provas, o desafio está me motivando a focar mais nos treinos, buscando melhorar meu tempo nos 21km. Sabemos que o dia a dia é muito estressante, nos leva a buscar mais qualidade de vida e manter a corrida pra mim é algo libertador, me provoca uma sensação de bem estar, me mantém saudável, me faz sorrir, e ajuda a me levantar. Esse último treino foi surreal, descemos correndo a trilha e as paisagens eram lindas, com diversas cachoeiras, montanhas, e terminamos num restaurante, com um delicioso almoço”, comentou.

