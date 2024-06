Atletas da SMEL Araucária foram destaque na 10ª Taça Tamandaré de Capoeira

Capoeiristas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL foram destaque na 10ª Taça Tamandaré de Capoeira, realizada no domingo, 16 de junho, no Ginásio Buzatão, na cidade que dá nome à competição. Além de seus atletas conquistarem resultados excelentes no individual, Araucária faturou o troféu de campeã por equipe.

Os medalhistas de ouro foram Luhaná Lima Lopes, Allyson Henrique Cansian, Gabrielle Paulini de Oliveira, William Mateus Azevedo Dias e Danielle do Vale Lemos. Os atletas Mariana Andrade de Lara, Kauan Ferreira do Prado, Anthony Miguel Evangelista dos Santos, Eliabe Vinicius Evangelista e Augusto Emanuel Evangelista ganharam prata, e o bronze foi para Marialice Cansian de Oliveira Leal, Clara Emanuelle Sá, Yasmim Karoline Prates Cansian e Carlos Henrique Bueno.

Os atletas Gabrielle Paulini de Oliveira e William Mateus Azevedo Dias trouxeram os troféus de campeões absolutos, e no Desafio Dobrão de Ouro 10 anos da Taça Tamandaré o Mestre Canarinho foi o campeão. Além do troféu, ele ainda recebeu uma premiação em dinheiro. A categoria Dobrão de Ouro é a disputa dos Campeões Absoluto de todas as disputas da Taça.

“A Taça Tamandaré vem ganhando notoriedade entre os capoeiristas do Sul, e por isso sempre atrai muitos inscritos em todas as categorias. Dessa forma, proporciona disputas mais acirradas entre os atletas, fazendo com que os técnicos preparem ainda mais seus atletas”, declara Lurielly Sá, técnica e professora responsável pela equipe SMEL Araucária.

Edição n.º 1420