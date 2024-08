Atletas de Araucária arrasaram na 1ª etapa do Circuito de Corridas das Indústrias 

Atletas de Araucária, representando várias equipes, mandaram bem na etapa Novonesis do Circuito de Corridas das Indústrias, realizada no domingo (28/07), em Araucária. O percurso foi desafiador, com muitas subidas longas e algumas bem íngremes. A corrida reuniu mais de 600 atletas que se dividiram nas duas distâncias: 5 e 10km.

A Equipe Amigos de Araucária levou um grande número de competidores, na distância de 5 km o grande campeão foi o atleta revelação Josué Lambert, que vem se destacando nas corridas em que participa. A atleta Mariane obteve a 3ª colocação, mostrando que está retornado à boa forma após ter se afastado das competições por um período, por conta de uma lesão. Na distância de 10 km o atleta Grilo ficou em 2º e o atleta Wilson em 3º no geral. Já nas categorias o atleta Renato ficou em 1º, Jocilei em 3º, e Paulinho em 5º na categoria industriários.

Em outra prova, Josimara e Betinha também subiram no pódio da Corrida do Emagrecimento, realizada em Fazenda Rio Grande. Os demais atletas da equipe completaram a prova com bons resultados nas suas respectivas categorias.

A Equipe Araucária Runners também marcou presença nesse circuito, levando oito Atletas. Na distância de 5 km participaram Tereza Clea Vale da Silva, Juliana Mosson Shueda que foi vice-campeã na categoria e Diogo Shueda. Na distância de 10 km Ana Paula de Oliveira conquistou a 4ª colocação geral no Feminino, Simone de Fatima Palmas foi vice-campeã da categoria, Jaqueline Santana Kanapik campeã da Categoria. Também correram nesse percurso os atletas José Sebastião dos Santos e Roberto de Santana.

Este ano o circuito completo é composto por cinco corridas. Além da etapa Novonesis, outras estão marcadas até o fim do ano: Bosch (setembro), Copel (outubro), Volvo (novembro) e Renault (dezembro).

