Atletas de Araucária conquistam ótimos resultados na Corrida da Proclamação da República

No feriado de 15 de novembro, quando muitos saíram para passear ou decidiram ficar em casa descansando, os atletas do grupo Amigos de Araucária estavam suando suas camisas em uma corrida desafiadora. Eles participaram da 5ª etapa do Circuito de Corridas do Município de Tijucas do Sul, que comemorou a Proclamação da República.

A prova teve uma distância de 14 km, que podia ser percorrida individualmente ou em duplas, a largada foi no trevo de acesso principal da cidade, às margens da BR 376. Como nas demais etapas, a altimetria foi desafiadora, com longas e intermináveis subidas. A linha de chegada foi montada na praça central, após uma ladeira que deixou os participantes no limite do cansaço.

Na categoria solo, o atleta araucariense Claiton ficou em terceiro e a Daiane em primeiro, nas suas respectivas faixas etárias. Na categoria duplas os atletas Grilo e Rafael ficaram em segundo e as atletas Luzimar e Mariane conquistaram a terceira colocação, ambas na categoria geral. Apesar de o resultado oficial do circuito ainda não ter sido divulgado, sabe-se que os demais competidores da equipe araucariense conquistaram ótimas classificações.

A participação dos competidores nas etapas do circuito só foi possível graças ao empenho da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), na pessoa do secretário Fabiano, que forneceu o transporte. “A equipe Amigos de Araucária vem mostrando, através dos resultados obtidos, que os atletas do município têm potencial para competir em todas as provas, em igualdade com os todos os demais competidores da região”, disse orgulhoso o professor Renato, responsável pela equipe.

O próximo desafio dos atletas do grupo Amigos de Araucária será a corrida de Pinhais, que acontecerá em dezembro. A prova deverá reunir os melhores competidores da capital e da região metropolitana.

Edição n.º 1390