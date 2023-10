Atletas de Araucária conquistaram ótimos resultados no Paraná Combate

Com uma delegação formada por 85 atletas e 10 dirigentes, Araucária se destacou no Paraná Combate, competição realizada entre os dias 12 a 15 de outubro, em Cascavel, reunindo mais 2,2 mil atletas, de 87 municípios. Os araucarienses disputaram nas modalidades karatê, judô, jiu-jitsu, capoeira e taekwondo.

O karatê feminino adulto foi campeão geral da competição e a equipe masculina juventude conquistou a terceira colocação, mantendo a tradição de conquistar pódios em jogos oficiais do Estado. Desde 2005 o karatê garante pódios nos Jogos da Juventude – Jojup’s, sendo 9 vezes campeão geral, e desde 2012 nos Jogos Abertos – JAP’s, sendo campeão geral por 7 vezes. É a modalidade que mais ganhou títulos por Araucária nos dois jogos. Confira alguns resultados individuais mais expressivos: Luciano Nunes (juventude – 5º lugar kumite masculino até 55kg), Keirrison Miguel de Oliveira (juventude – 3º lugar kumite masculino +55,1 a 61kg), Gabriel Vinicius Foques Gomes de Oliveira (juventude – 5º lugar kumite masculino +68,1 a 76kg), Lucas Jose Roiek Bueno (Adulto – 3º lugar kumite masculino até 60 kg), Paola Oliveira dos Santos (Adulto – 1º lugar kumite feminino + 50,1 a 55 kg), Ester Cassiane Rodrigues Carvalho (Adulto – 1º lugar kumite feminino + 55,1 a 61 kg), Luana de Moraes (Adulto – 2º lugar kumite feminino + 55,1 a 61kg), Ricardo Vinícios Rodrigues Pereira Franson (Adulto – 3º lugar kumite masculino +75,1 a 84kg), Leticia Christine Cantieri (Adulto – 3º lugar kumite feminino +68kg).

O jiu jitsu também se destacou, foi campeão geral no feminino, além de seus atletas obterem ótimas colocações. Na categoria adulto, 5º lugar para Jonathan da Silva, 6º para Thiago Morais, 7º para Everton Cristiano e 13º para André Martins. Na categoria juvenil feminino, ouro para Matilde Camili, Karoline Lopes e Gabriele Berger e prata para Fabia Rilare. E na categoria juvenil masculino, ouro para Pedro Paulo e bronze para Matheus Henryque e José Eduardo.

O judô conquistou quatro medalhas, das sete disputadas. No Jojup’s, Milena Alves Vieira foi vice-campeã, Lucas Patrocino Roque ficou em 5º lugar, Luiz Pereira em 7º e Yuri V. Holub também em 7º. E no JAP’s, Eduarda Leal foi vice-campeã, 3º lugar para Maria Santos, 3º para Douglas Silva, 5° para Lais B. Gome, 5° para Maria Santos e 9° para Robson Vaz.

Outra modalidade que se destacou foi a capoeira, que conquistou o título de campeã geral no adulto feminino e foi vice geral no masculino adulto, além do terceiro geral no masculino juventude.

A equipe também conquistou o troféu de 1° lugar em Disciplina. Conquistaram ouro os capoeiristas Lurielly Sá e Carlos Alberto Junior, 2° lugar para Leonardo Ketes de Jesus (juvenil), e bronze para Mariana Andrade e Luhana Lima (juvenil), 4° lugar para Erick Eduardo, 5° lugar para Allyson Henrique e Matheus Henrique (juvenil) e 6° lugar para Everson da Silva e Gabrielle Paulini.

Edição n.º 1385