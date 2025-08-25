Atletas de Araucária garantiram pódio do 17º Revezamento Entre Parques de Curitiba

O domingo (17/08) foi de muita adrenalina para um grupo de atletas de Araucária. Eles participaram da corrida 17º Revezamento Entre Parques, realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Curitiba. A prova é uma das mais procuradas da região, devido ao seu trajeto, que começa no Museu Oscar Niemeyer e passa pelos parques São Lourenço, Tanguá, Tingui, terminando no Barigui. No total, foram mais de 6 mil atletas inscritos.

A equipe Amigos de Araucária levou um grupo bem numeroso, que correu nas categorias quarteto, dupla e solo. “A temperatura baixa foi uma dificuldade a mais que os participantes enfrentaram, pois o percurso da prova tem vários desafios a serem superados, o que a torna uma das mais desafiadoras do circuito de corridas de Curitiba”, comentou o professor Renato, responsável pelo grupo.

O quarteto formado pelas atletas Luzimar, Daniele, Camila e Mariane obteve a 3ª colocação no geral feminino, que contou com a participação de 200 equipes inscritas. No masculino, a equipe formada pelos atletas Valdelicio, Guerrieri, Grilo e Wilson ficou com a medalha de prata, num total de 180 equipes participantes. Os demais quartetos e duplas da equipe concluíram muito bem a prova. “Um resultado digno de ressalva é o fato de que entre os cinco melhores quartetos masculinos, a equipe Amigos de Araucária classificou três, ficando com a 2ª, 4ª e 5ª posições”, disse Renato.

A Equipe Rodrigues levou 44 atletas, que também se dividiram nas categorias solo, dupla e quarteto. O quarteto feminino formado pelas atletas Joseli, Josiane Cortes, Zenilda e Dani foi campeão geral; e a dupla masculina de Toninho e Willian também foi campeã geral. Para Hailton Rodrigues, responsável pela equipe, quem participa de um revezamento sai totalmente contagiado pela emoção desse modelo de prova. “O mais incrível é que tivemos vários times formados por pessoas da mesma família e um incentivou o outro”, declarou.

EM FAMÍLIA

Washington Cardoso formou um quarteto misto em família, que conquistou o 9º lugar geral, entre 337 quartetos participantes. Eles concluíram o percurso de 22km em 1h54min. Ele correu junto com a esposa Elizângela Leticia e os filhos Edilaine Naiara (26 anos) e Igor Gabriel (21 anos).

“Eu e minha esposa praticamos corrida há mais de 10 anos, com algumas interrupções, meu filho iniciou recentemente, mas sempre demonstrou aptidão atlética e atualmente começou a correr conosco. Minha filha, que é casada, não praticava esportes. Influenciada por nossos hábitos, iniciou a musculação e a incluímos na corrida também. Eu sempre sonhei em formar um quarteto com minha família e sinceramente pensei que esse dia nunca chegaria. Graças a Deus esse dia chegou e completamos a prova com sucesso”, relata.

O atleta Antônio Marcos (Toninho) correu em dupla masculina com Willian Ricardo, eles conquistaram em 1º lugar no percurso de 22km. “O Willian correu o primeiro percurso de 9km e eu o segundo de 13km, fizemos o tempo de 1:22”08. Nos saímos muito bem”, comemora.

Atletas de Araucária garantiram pódio do 17º Revezamento Entre Parques de Curitiba
Foto: Divulgação. A família do Washington, que não conquistou pódio, mas mandou super bem na prova.

MARATONA DO LITORAL

A Equipe Rodrigues também teve dois atletas que participaram no domingo, da Maratona Litoral do Paraná, realizada na Praia de Caoibá, em Matinhos. O atleta Everton Calizário bateu seu próprio recorde pessoal: correu 42km em 03h22min. “Foi uma prova bem desafiadora, o lugar era lindo, com belas paisagens e uma energia muito boa. Essa foi minha terceira maratona e mesmo com uma certa dificuldade após o km 36, fiz meu melhor tempo até agora. Minha próxima prova será a Maratona de Curitiba, que acontece em novembro. Agradeço a todos que me apoiam e torcem por mim”, comentou.

Além de Everton, o atleta Elizeu também representou a equipe na maratona e teve um ótimo desempenho.

Foto: Divulgação. A Equipe Rodrigues levou 44 atletas, que também se dividiram nas categorias solo, dupla e quarteto.

