Atletas de Araucária mandaram bem na Maratona de Curitiba

No domingo (19/11), cerca de 11 mil atletas participaram da Maratona de Curitiba, que contou com provas de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km. Araucária foi representada por vário vários atletas, 10 integrantes da Equipe Rodrigues (Cristian, Everton, Elizeu, Adriano, Dirceu, Eudes, Guilherme, Thiago, André e Evandro) fizeram o percurso completo de 42km, Terezinha e Lucas correram 10km e Eduardo Maia correu 21km e conquistou a 7ª colocação geral. “Todos eles estão de parabéns, se superaram e correram muito, principalmente nossos quatro atletas que estrearam em uma maratona”, disse Hailton Rodrigues, responsável pela equipe.

Eudes já tem experiência em provas de longa distância, ele disse que foi gratificante ver o resultado após 60 dias dedicados aos treinos. “Dei uma pequena relaxada no final do ciclo por conta de problemas de saúde com minha mãe, por isso não consegui cumprir a planilha de treinos. Acho que isso atrapalhou um pouco minha performance, gostaria de ter ido melhor na prova. Ainda assim me sinto realizado em poder correr nessa prova, que é a mais desafiadora entre as capitais por ter uma altimetria muito variada, incluindo várias subidas, que desgastam o atleta. Cruzar o pórtico e abraçar pessoas estranhas que foram parceiros de prova e não concorrentes foi uma grande emoção. A disputa fica entre a elite, todos os demais são vencedores”, comentou Eudes.

Cristian disse que sofreu na prova, sentiu muitas dores e após os 30km, teve que parar de correr e caminhar. “Como toda maratona, esta também foi uma caixa de surpresa, não saiu como planejado, porém fico feliz em completar a prova, e agradeço as equipes que ficaram no trajeto dando força, aplaudindo e entregando água e doces para os competidores. Agradeço em especial a minha equipe Rodrigues que esteve presente, dando o maior apoio e suporte a todos que participaram da maratona”, declarou o atleta.

Araucária também foi representada por duas atletas treinadas por João Carlin, que surpreenderam pela dedicação e disposição. Bárbara e Jozi foram mamães há menos de 10 meses, e completaram a maratona com sucesso. “A prova foi sensacional, tinha muitas subidas, e foi muito emocionante passar pelo pórtico. Esta foi a minha primeira vez correndo 42 km, completei a prova em 3h49min e fiquei mega feliz com meu resultado”, disse Bárbara.

Edição n.º 1390