Atletas de Araucária se destacaram no Paraná Combate

Uma delegação formada por 44 atletas representou Araucária no Paraná Combate. E podemos dizer que representou muito bem! O evento aconteceu entre os dias 12 a 16 de outubro, em Londrina, envolvendo as modalidades de judô, karatê, capoeira e jiu jitsu, nas categorias juvenil e adulta. Logo no primeiro dia Araucária conquistou medalhas no judô, o atleta Douglas Silva conquistou uma de prata e as atletas Sahra Salvani e Maria Santos conquistaram bronze. No segundo dia de competições de judô, o Município ganhou mais medalhas no adulto: Lais da Silva foi vice-campeã (categoria 44kg), Eduarda Leal ficou em 3° lugar (48kg) e Rebeca Valente também 3° (52kg).



O jiu jitsu também mandou super bem. Conquistou a 1ª colocação geral da categoria masculina juventude, ao garantir uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze. O resultado foi bastante comemorado porque a modalidade de luta foi implantada pela SMEL há pouco tempo e já comprovou que o trabalho para a construção e especialização de bons atletas, principal meta do projeto, vem dando certo. “Voltamos pra casa com quatro atletas premiados e o título de campeão geral, isso nos deixa muito satisfeitos”, disse a professora Valéria Incote, que comanda a equipe com determinação e profissionalismo.



Também foram destaque na competição as equipes do karatê feminino, que conquistou o 1º lugar geral juvenil e do masculino, que conquistou o 3º lugar geral adulto; e as equipes de capoeira, com o 1º lugar geral juvenil feminino e 3º geral adulto masculino.