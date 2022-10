Atletas de Araucária subiram no pódio da corrida Trail In Motion

Quatro atletas da equipe Amigos do Parque conquistaram pódio na 2ª etapa da Trail In Motion – Vivendo Novos Desafios, que aconteceu no domingo (09/10), em Bocaiúva do Sul, região metropolitana de Curitiba. A prova teve dois percursos, 5 e 10kms, e desafiou os participantes com muitas subidas de trilhas, lama e outros obstáculos.



Três araucarienses correram 5kms: Alberto Almeida ficou em 2° lugar na categoria de 60 anos ou mais, Mariane em 2° na categoria 50 a 54 anos e Rubens em 3° na faixa etária dos 45 a 49 anos. José Roberto Lambari correu 10kms e ficou em 1° lugar na categoria 60 anos ou mais.

A 3ª etapa da Trail In Motion será no dia 11/12, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo