Matheus Henrique Fonseca, o Matheuzinho, conquistou seu primeiro título de 2026 no jiu jitsu. Ele foi campeão na categoria Infanto Juvenil 3 – Faixa Amarela, no Campeonato Sul-Americano Crianças, realizado no final de semana, no Rio de Janeiro. A competição é considerada uma das mais importantes do calendário internacional das categorias de base e aconteceu no Rio de Janeiro, com a participação de jovens talentos de diversos países da América do Sul.

Matheuzinho representa a academia Dom Fight. “Graças a Deus, neste ano, a vitória veio. Agradeço a todos que torceram por mim, aos meus patrocinadores que nunca soltaram a minha mão, e não poderia faltar a minha família e o meu padrinho, que me ajudaram a chegar até aqui e me deram força até o fim”, comemora o atleta.

Atletas de jiu jitsu brilham no pódio do Campeonato Sul-Americano Crianças
Julia conquistou prata na categoria Infanto Juvenil 2 – Faixa Amarela – Peso Médio

A atleta de jiu jitsu da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), Julia Sizenando, conquistou nessa mesma competição a medalha de prata na categoria Infanto Juvenil 2 – Faixa Amarela – Peso Médio. O sucesso da atleta reflete não somente sua dedicação pessoal, mas também a colaboração entre família, professores e o suporte proporcionado pelas aulas, além do crescimento da modalidade no município.

“Ser vice-campeã no Sul-Americano é uma conquista gigante, fruto de muito treino, disciplina e coragem dentro do tatame. Temos muito orgulho da sua dedicação, do seu respeito e da sua evolução a cada dia.

Essa medalha mostra que você está no caminho certo, e com certeza ainda virão muitas vitórias pela frente”, declara a responsável pela equipe de jiu jitsu.

