Atletas de taekwondo de Araucária mandaram bem nos Jogos Escolares

A fase final dos 69º Jogos Escolares do Paraná (JEPs), categorias 15 a 17 anos, está movimentando a cidade de Maringá. As competições começaram na sexta-feira (14) e seguem até o próximo sábado (22). Neste primeiro final de semana as modalidades taekwondo, wrestling e ginástica rítmica finalizaram as disputas que valeram vaga para compor a delegação paranaense que representará o Paraná nos Jogos da Juventude Brasileiros.

Araucária participou das finais do taekwondo com dois representantes, ambos treinados e acompanhados pelo Mestre Kennedy Danjas 4º DAN e presidente da Liga Pegasus de Taekwondo e pelo professor faixa preta Kayan Bernardo, da Academia Corpo e Vida. Representando a cidade e as academias Body Fitness, República Fight e Corpo e Vida, Kauan R. Danjas, estudante do Colégio Júlio Szymanski, ficou em 4° lugar na competição de 1Poomsae, um conjunto sequencial de movimentos típicos preestabelecidos da arte marcial, representando uma luta contra um oponente imaginário. Lucas Gabriel Palamar de Paula, atleta do colégio COC ficou em 6° na modalidade de Poomsae.

“Agradecemos imensamente todo apoio que nos foi dado pelas APMs, direção dos colégios e os professores de Educação Física, que não mediram esforços para que pudéssemos comparecer e representar Araucária nesse grande evento. Seguimos confiantes para o próximo desafio, que será em agosto de 2023, onde também estaremos representando nossa cidade, escolas e academias, na fase final dos JEPs, 12 a 14 anos, em Apucarana”, disse o Mestre Kennedy.

