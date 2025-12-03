De olho na temporada de 2026, a Federação Paranaense de Voleibol divulgou nesta semana a lista de convocados para o Laboratório das Seleções Paranaenses. Araucária teve 10 atletas do masculino convocados para esta etapa importante de avaliação e desenvolvimento de jovens talentos do Paraná.

Os atletas irão treinar nas seleções paranaenses das categorias sub-16 e sub-18. “A convocação reafirma a eficiência do trabalho desenvolvido na base, que segue revelando atletas com destaque nas competições. Também reforça o potencial dos nossos atletas”, afirma a SMEL.

OS CONVOCADOS

Seleção Paranaense Sub-16
Leonardo Machado Neto
central
Nairahn Pietro Freitas Fernandes
ponteiro
Murilo Farias Camargo
levantador

Seleção Paranaense Sub-18
Saulo B. Schueler dos Santos
líbero
Noahn Pierre Freitas Fernandes
ponteiro
André Luiz Nesio Ribeiro
central
Rafael Refatti Sontag
central
Luís Felipe Tamura
levantador
Vitor Augusto Pereira Stoeberl
oposto
Vinicius Pinheiro Machado
ponteiro

