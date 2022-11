Atletas do República Fight CT foram campeões no Brasileiro de Muay Thai

Atletas da equipe Thai Kings, da República Fight CT, mandaram bem no tatame e foram campeões no Campeonato Brasileiro de Muay Thai, realizado nos dias 22 e 23 de outubro, em Balneário Piçarras (SC). O evento contou com lutas nas categorias infantil, juvenil e adulto e ainda quatro disputas de cinturão.

A competição recebeu cerca de 200 atletas de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. De Araucária, Daniel Matheus Cambri foi campeão na categoria Iniciante Adulto (até 57kg), Nicolas dos Santos Espirro campeão Iniciante Juvenil (Até 55kg) e Leila Gordinez Sabrina campeã Semi-profissional Adulto (até 71kg).

O campeonato foi organizado pela Confederação do Brasil de Muay Thai, Federação de Muay Thai do Estado de Santa Catarina e Prefeitura de Balneário Piçarras.