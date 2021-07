Atletas prestam homenagem a corredor que perdeu a vida para Covid 19

Miguel era destaque nas pistas de corrida. Foto: divulgação

No dia 24 de junho o atletismo de Araucária perdeu um dos seus principais nomes. Miguel Bocne, 53 anos, que representou o município em várias provas de corrida e conquistou muitos títulos, foi derrotado pela Covid 19. Natural de Quitandinha, ele se julgava um araucariense de coração e morava no Jardim São Francisco. Sempre foi nome presente em corridas com distâncias de 10, 21, 42 e 50 km, e por muitos anos foi considerado o melhor maratonista de Araucária.

Miguel obteve resultados expressivos em maratonas como a de São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Super Maratona do Rio Grande, além de inúmeros pódios conquistados em provas realizadas na região metropolitana. Integrou a equipe de corridas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL Araucária, e marcou seu nome na história do atletismo da cidade, tanto pelos resultados obtidos como pela simpatia, que conquistava todos à sua volta. A partida de Miguel causou comoção entre os atletas da cidade, que prestaram homenagem ao grande amigo, mais uma vítima da Covid 19.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1268 – 01/07/2021