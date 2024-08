Audiência pública nesta sexta (16) discutirá a instalação do IFPR em Araucária

Na próxima sexta-feira, 16 de agosto, acontece em Araucária a audiência pública referente à instalação do campus do Instituto Federal de Educação (IFPR) no Município. O encontro será no anfiteatro da Prefeitura Municipal, às 14h, e será uma grande oportunidade para a população saber a quantas anda o processo em torno da vinda do IFPR para a cidade.

Entre os temas a serem abordados na audiência estão o processo de implantação do campus, focando nas principais etapas realizadas até o momento e ações executadas na implantação, e os resultados observados até agora. Também serão abordadas as demandas de cursos identificadas, trazendo um estudo realizado em parceria com a prefeitura, apontando quais as principais áreas de capacitação solicitadas, quais os cursos específicos apontados como prioritários, e as justificativas para as demandas identificadas. Lembrando que a audiência pública também tem por objetivo ouvir os presentes sobre a implantação do novo campus.

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) ocupará o imóvel que pertenceu ao Colégio Técnico Industrial (CTI), no bairro Thomaz Coelho. O terreno, que está sendo doado pelo Município, possui mais de 60 mil metros quadrados. Importante ressaltar que, conforme o projeto, o IFPR só poderá utilizar o imóvel para instalação de um campus, sendo que a área terá que ser devolvida ao Município caso esse objetivo não seja cumprido.

A vinda do IFPR para Araucária faz parte de um programa do Governo Federal de ampliar a presença dos institutos federais em outras cidades brasileiras.

