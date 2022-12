Aulão de move dance movimentou alunos de academias de Araucária

Para encerrar o ano de 2022 com chave de ouro, o professor de dança Jhon Druszcz promoveu no último sábado (17/12), um aulão de move dance ao ar livre, no estacionamento do Teatro da Praça, no Centro. Participaram os alunos e alunas das academias Body Fitness, HD Fitness, Corpo e Vida e Studio Kamila Siqueira, todas onde Jhon é professor.







Além de dançarem e se divertirem muito, os participantes do aulão ganharam vários brindes das academias e de parceiros do evento como a Faby Modas e Fit, Ballonart e Bull Suplementos. “Foi um dia de muita alegria e muita dança, minhas alunas são incríveis e se deixaram contagiar pelo move dance, a maneira mais fácil e divertida de dançar. Podem aguardar que voltaremos com tudo em 2023”, prometeu Jhon.