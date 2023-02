Aulas com temáticas relacionadas à cidadania na educação de jovens e adultos – EJA

A atual gestão da educação municipal – Smed – tem um olhar especial para a Educação de Jovens e Adultos – EJA. Os focos principais da EJA são precisamente as pessoas da nossa sociedade, que por vários motivos não deram continuidade aos seus estudos. Nesse sentido, com ações cuidadosas, coletivas e eficientes, são proporcionadas aos nossos jovens e adultos, escolas em várias localidades no município, onde podem exercer o seu direito de cidadania.

O acesso ao conhecimento é cada vez mais exigido na sociedade, para conquistar um trabalho, para se deslocar com segurança, para leitura e compreensão de mundo. Sendo assim, proporcionar essas possibilidades de crescimento pessoal à população é muito gratificante, além de trabalhar pela redução das desigualdades.

Entre os conhecimentos trabalhados na EJA, estão as aulas de cidadania, que focam o respeito, bom relacionamento social, direitos e deveres para um convívio social harmônico. A educação para a cidadania é um processo que visa à solidariedade, cultura e desenvolvimento integral de cada pessoa.

Além disso, vale ressaltar que a aprendizagem é um processo que não evolui sem a mediação do professor. Tal processo pode ocorrer dentro da estrutura de atividades educacionais sistematizadas. Já o convívio social implica entrar em contato com realidades diferentes da nossa, vivenciar sentimentos de solidariedade, respeito e responsabilidade para com os outros.

Nesse contexto, a educação cidadã na EJA oferece oportunidades para que as pessoas desenvolvam uma compreensão mais profunda da vida, a fim de trabalhar em direção à transformação, desenvolvendo suas habilidades, conquistando um melhor espaço na sociedade araucariense. É uma proposta política, ética, pedagógica, baseada em métodos transformadores que estruturam todo o processo de aprendizado.

Dessa forma, a estratégia de educação na EJA permite aos estudantes observações da realidade e adotar uma visão mais compreensível do mundo. Encoraja-os a desafiar o cotidiano, promovendo a valorização pessoal, compartilhando suas experiências.

Arnaldo Ricardo da Silva Amorim – Departamento de Ensino Fundamental – Assessor de Geografia – Smed.