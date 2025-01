Aulas de capoeira estão movimentando o Parque Cachoeira nessas férias

Qualquer pessoa pode aprender capoeira e se divertir arriscando gingas e movimentos. Não é um esporte que exige um preparo físico especial ou idade mínima ou máxima. Pensando nisso, a Escola Capoeira Show está oferecendo aulas de férias gratuitas no Parque Cachoeira, que acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 20h20.

As atividades seguem até o dia 31 de janeiro, após esta data as aulas retornam para a sede da Capoeira Show, que está localizada na Rua Pedro Burkowski, 932, no bairro Costeira.

O Mestre Canarinho lembra que pessoas de qualquer idade podem participar das aulas gratuitas no parque. “As aulas de capoeira promovem uma interação com as pessoas que fazem caminhadas no Campo do Parque. “Os pais que vão acompanhar os filhos na capoeira, aproveitam para fazer caminhadas. Muitos também participam dos nossos alongamentos. O objetivo é divulgar e atrair novos integrantes para nossa escola no Costeira”, afirma o Mestre.

Ele reforça que essas atividades acontecem anualmente e a cada ano vem atraindo mais público, seja para participar ou mesmo assistir os alunos.

Edição n.º 1448.