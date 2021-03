Aulas nas escolas municipais de Araucária não tem data para começar

Compartilhe esta notícia:

Escola seguem sem alunos, e diante da atual crise pandêmica, não há qualquer previsão de uma retomada presencial. Foto: Marco Charneski

A pandemia da Covid 19 é quem tem ditado as regras na maioria dos setores, e na Educação não tem sido diferente. Diante da instabilidade na propagação do vírus e da cautela em manter as crianças e jovens em segurança, ainda não há como prever um retorno das aulas na rede municipal de ensino. Em Araucária, o retorno das aulas nas instituições municipais, que estava marcado para o dia 24 de março, com ensino híbrido (parte presencial e parte remota) e de forma gradativa por séries, foi adiado mais uma vez. “Infelizmente a Covid 19 é que está fazendo as nossas agendas”, lamentou a secretária de Educação, Adriana Palmieri.

Enquanto as aulas não são retomadas, desde o último dia 8 de março as crianças já estão tendo algumas aulas virtuais e recebendo as atividades através dos grupos de pais no whatsapp.

Licitação

A secretária comentou ainda que as escolas municipais continuam se organizando para o retorno seguro. “Existe uma licitação em andamento, para a compra de equipamentos de proteção individual como máscaras, protetores faciais, luvas, toucas, fita zebrada, termômetros, entre outros, que serão enviados às escolas. “A licitação teve alguns percalços, mas logo estará concluída, para que o retorno as unidades de ensino quando for o momento certo, cumpra tosos os protocolos de biossegurança”, argumentou Adriana.

Importante ressaltar ainda que conforme o Decreto Municipal nº 35.731, de 15 de janeiro, foram suspensas as aulas presenciais nas unidades educacionais no município (privada e pública), em todos os níveis e modalidades de ensino, sendo permitida a manutenção das aulas e atividades remotas.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1253 – 18/03/2021