Aumento no número de pernilongos intriga moradores

Foto: Freepik

A população de Araucária tem reclamado da proliferação de pernilongos, que nas últimas semanas têm invadido casas e apartamentos, causando uma série de incômodos. Para tentar afugentar os insetos, as pessoas têm recorrido aos mais variados tipos de artefatos, mas sem muito sucesso. “Esses pernilongos parecem inteligentes. A gente passa veneno, usa repelente, fecha as janelas, e mesmo assim eles conseguem entrar, e o zumbido chega doer o ouvido da gente”, ironizou um morador.

A infestação de pernilongos na cidade já virou o assunto preferido da população, já que tem feito muita gente perder noites de sono. As pessoas estão preocupadas, com medo que essa proliferação possa dar início a um surto de dengue.

Segundo o Centro de Controle de Zoonoses de Araucária, em temperaturas elevadas, principalmente no verão, os ovos eclodem mais rápido e isso causa um aumento na população destes insetos. O CZZ explicou que o calor e as chuvas desta época do ano, aliado ao estoque de água nas casas em função dos rodízios, podem estar contribuindo com essa infestação de pernilongos e que nenhum outro fator atípico foi detectado.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021