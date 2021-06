Ausência de asfalto na rua Alberto Soczek gera indignação entre moradores

Pelo menos por enquanto, a Prefeitura não vai executar obras na rua Alberto Soczek. Foto: Marco Charneski

Moradores estão reclamando sobre a ausência de asfalto na Rua Alberto Soczek, bairro Campina da Barra. Eles alegam que a rua está recebendo apenas recapes, enquanto outras vias do bairro estão sendo pavimentadas. A pavimentação da Rua Alberto Soczek foi indicada para discussão na Câmara Municipal de Araucária e aprovada por unanimidade em 23 de fevereiro deste ano, no processo de número 44/2021, que pode ser conferido no link sapl.araucaria.pr.leg.br/materia/6983. O texto da ementa destaca os transtornos provocados pelos buracos na rua, que impediam a “fácil circulação de veículos”.

Segundo os técnicos da Secretaria de Obras Públicas, é realizada uma análise da estrutura do asfalto para definir o que será feito em cada rua. No caso da Rua Alberto Soczek, os técnicos concluíram que a espessura do recape nessa via é a mesma de um asfalto normal. “A decisão de implantar asfalto ocorre apenas quando é necessária alteração na base que já existe, quando precisa ser refeita. Portanto, na situação específica, não faz sentido a Prefeitura investir recursos públicos desfazendo uma base que está em condições adequadas”, explicam.

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021